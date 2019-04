Terungkap Alasan Perut Syahrini Buncit Setelah Dinikahi Reino Barack, Sampai Bobot Naik 4 kg

BANGKAPOS.COM - Alasan badan Syahrini tampak berisi setelah dinikahi Reino Barack akhirnya terungkap.

Bahkan terungkap fakta bila beran badan penyanyi fenomenal Syahrini sudah mengalami kenaikan berat badan hingga 4 kg.

Tidak heran, bila belakangan Syahrini disebut-sebut makin berisi bahkan diisukan berbadan dua.

Gaya Princess Syahrini yang serba glamor dan mewah (Instagram @princessyahrini)

//

Isu kehamilan Syahrini muncul setelah wanita 36 tahun itu pulang dari liburan dan kulineran di Switzerland.

Pernikahan Syharini dan Reino Barack yang dianggap terlalu cepat akhirnya banyak menimbulkan dugaan negatif dari warganet.

//

Banyak yang mengira bahwa Syahrini sudah hamil lebih dahulu sebelum menikah.

Dugaan ini semakin kuat semenjak warganet melihat gelagat aneh pelantun ‘RESTU’ ini saat berlibur di Switzerland.

Tingkah Lucu Reino Barack Saat Belajar Bahasa Sunda di Depan Syahrini, Sempat Terbelit (instagram.com/princessyahrini)

Pasalnya, sebuah foto yang beredar di sosial media, mengundang perdebatan warganet.

Foto kebersamaan Syahrini dan Reino Barack itu awalnya diunggah oleh salah seorang kerabatnya.

Foto itu pun, langsung diunggah oleh sebuah akun gosip.

Penampilan Syahrini di foto tersebut menjadi perhatian bukan karena barang mahal yang Ia kenakan, melainkan karena bentuk perutnya.

Syahrini disebut hamil (Instagram @dramahaluu)

Salah seorang warganet yang melihat bentuk perut Syahrini pun langsung menuliskan komentarnya.

Warganet menilai perut Syahrini terlihat lebih besar dari biasanya.

Sontak saja warganet menilai Syahrini tengah berbadan dua.

Banyak juga warganet yang menilai hal tersebut akibat dari jaket Syahrini yang cukup tebal.

Saat banyak isu negatif yang muncul, Syahrini memang tidak menanggapi secara langsung.

Namun, unggahan terbarunya pada Selasa (16/04/2019) ini seakan menjawab isu tersebut.

Syahrini mengunggah foto dirinya dengan Reino yang sedang berpelukan.

Reino mengenakan mantel berwarna abu-abu kehitaman.

Sedangkan Syahrini mengenakan mantel bulu kesayangannya.

Keduanya juga menggunakan kaca mata hitam besar.

Pasangan baru ini tampak bahagia tersenyum ke arah kamera.

Dalam unggahan ini, Syahrini mengakui jika dirinya semakin gendut selama liburan.

Bahkan beratnya bertambah sampai 4 kg.

Bukan hanya Syahrini, Reino pun juga mengalami kenaikan berat badan.

'Because, We Gained 4kg, So We Look Stuffy ! (Karena, Kami Mendapat 4kg, Jadi Kami Terlihat Pengap)', tulis Syahrini.

Sempat Diisukan Hamil, Syahrini Akui Makin Gendut Dan Naik 4 KG karena Hal Ini. (Instagram.com/@princessyarini)

Kenaikan berat badan ini diduga karena keduanya sering kali mencicipi makanan di Switzerland.

Ternyata, Reino dan Syahrini memiliki kebiasaan makan lebih banyak selama liburan.

Hal ini tampak dari instastory Syahrini yang kerap memamerkan makanan mewah selama liburan.

Biasa jadi, karena hal inilah perut Syahrini tampak menggendut.

Penampakan perut buncit

Penampakan Syahrini semakin berisi sebelumnya juga terpampang jelas saat aktris asal Bogor itu manggung di Medan dan lagi-lagi membuat warganet salah fokus.

Beberapa di antara mereka menyebut perut Syahrini buncit sebab sudah mengandung buah hati dari pernikahannya dengan Reino Barack.

Belum jelas, benar atau tidaknya kabar tersebut, namun dari beberapa foto yang beredar di media sosial instagram, tampak perut Syahrini terlihat buncit.

Dilansir dari akun fanbase Syahrini @PesonaSyahrini2 yang diunggah Senin, (8/4/2019), muncul banyak foto dan video saat Syahrini tengah bernyanyi.

Syahrini nyanyi di Medan (Instagram PesonaSyahrini2)

Syahrini nampak anggun dalam balutan busana serba emas dan celana putih.

Rambutnya dikuncir kuda.

Syahrini nampak mondar-mandir di atas panggung kecil itu.

Sesekali, Syahrini mengarahkan micnya ke arah penonton.

Berikut cuplikan video-nya:

Sebelumnya, Syahrini dan Reino Barack menikah di Jepang pada 27 Februari 2019.

Pernikahan keduanya dilaksanakan secara tertutup dan privat di di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Kini, Reino Barack juga mulai ikut aktif bersama sang istri di dunia hiburan bahkan mantan kekasih Luna Maya itu juga turut menemani Syahrini konser di Medan.

Selain itu Reino Barack juga membintangi iklan dan juga mengikuti pengajian dan konser bersama Syahrini.

Saat menemani sang istri manggung di Medan, Reino Barack pun menceritakan sedikit tentang gejolak hatinya sebelum menikahi Syahrini.

Dari cerita Reino Barack itu, siapa sangka ternyata pria 34 tahun itu sempat ragu menikahi Syahrini.

Hal ini terlihat dari doa yang dipanjatkan Reino Barack sebelum menikah.

Reino Barack bercerita ia memanjatkan doa setiap hari di detik-detik pernikahannya dengan Syahrini.

"Setiap hari saya doa. Apabila Syahrini Jaelani itu jodoh saya tolong dekatkan. Apabila bukan jauhkan lah, sesegera mungkin," ucap Reino Barack dalam video yang diunggah melalui akun @princessyahrini Senin, (8/4/2019).

"Tapi waktu itu makin deket, makin deket," sambung Reino Barack.

Dalam video tersebut menunjukan pula kegiatan Syahrini selama berada di kota Medan, Sumatra Utara beberapa waktu lalu.

Berikut cuplikan video-nya: