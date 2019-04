Didatangi Berkali-kali, Rumah Via Vallen Diteror Pria Tak Dikenal

Rumah Didatangi Pria Tak Dikenal, Via Vallen unggah ini

BANGKAPOS.COM - Penyanyi berbakat Via Vallen diketahui sudah banyak mengukir prestasi.

Baru-baru ini juga dirinya mendapatkan penghargaan musik kelas dunia dalam ajang Bravo Awards 2019 di Rusia.

Menurut Via Vallen, penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi dari Bravo Awards kepada musisi Indonesia yang berprestasi.

Sayang Via Vallen tidak pakai helm saat naik motor

Via pun sempat tak menyangka tembang-tembang dangdutnya sampai di telinga internasional.

Terlepas dari hal pengahargaan yang didapat. Via juga tidak pernah jauh dari penggemar yang berada di belakangnya.

Dirinya baru saja membagikan kisahnya diteror pria tak dikenal yang datang ke rumahnya berkali-kali.

Lelaki ini tampaknya sangat menggemari Via Vallen bahkan ingin menjadikannya istri.

Kejadian kurang menyenangkan pun kemudian dialami oleh Via.