Bisa Meningkatkan Kesuburan, Ini 9 Manfaat yang Didapatkan dari Mandi Pagi

BANGKAPOS.COM - Siapa yang malas mandi pagi? Jika kamu termasuk orang yang malas mandi pagi sebaiknya mulai untuk membiasakan mandi pagi.

Bukan tanpa alasan, mandi pagi ternyata memiliki beberapa manfaat baik bagi kesehatan tubuh kamu lho.

Mau tahu apa saja? simak beberapa manfaat mandi pagi berikut ini yang dilansir TribunTravel dari beberapa sumber:





1. Memperbaiki suasana hati

ILUSTRASI good mood (Fitnea.Com)

Menurut para peneliti di Department of Radiation Oncology at Virginia Commonwealth University School of Medicine, mandi dengan air dingin di pagi hari dapat menstimulasi titik biru otak yang merupakan sumber utama noradrenalin.

Dimana inilah yang dapat membantu dalam mengurangi depresi secara kimiawi.

Membiarkan air dingin masuk ke dalam kulit dan pori-pori tubuhmu, tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga pikiranmu.

2. Meningkatkan produktivitas

Ilustrasi (pexels.com)

Mandi di pagi hari ternyata juga bisa meingkatkan suasana hati kamu untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Menurut survei yang dilakukan oleh Herbal Essences, dari seribu wanita yang disurvei, lebih dari 90 persen mengatakan bahwa mandi di pagi hari bisa membuat mereka lebih positif dalam menjalani hari-hari.

3. Mengurangi stres