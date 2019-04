Kisah Sedih Diriver Ojol Dihina Habis-habisa oleh Pedagang Karena Salah Alamat

BANGKAPOS.COM - Hal yang tidak diduga terjadi oleh pengemudi ojek online yang satu ini.

Berawal dari order pengiriman dari salah satu online shop, dirinya dihina habis-habisan karena tidak mau menerima orderan tersebut.

Sang kurir dari pengemudi ojek online tersebut enggan mengambil paketan pengiriman barang karena alamatnya tidak sesuai.

Menurutnya, saat itu alamatnya di Jelambar, namun disuruh mengambil barangnya di Kali Anyar.

Sang ojek online tersebut ogah menjalankan orderan karena menurutnya tidak sesuai SOP.

Seharusnya, alamat pick up dan alamat tujuannya harus sesuai dengan aplikasi yang dijalankan.

Apalagi jarak antara alamat di aplikasi dan realnya selisih sekitar 3 Km.

Setelah penolakan tersebut, dirinya otomatis langsung dihina habis-habisan oleh seller yang melakukan pesanan tersebut.

Berikut ini cerita lengkapnya yang diunggah oleh akun Instagram @c3rita_ojol: