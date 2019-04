Suzuki Jagorawi Motor Perkenalkan All New Ertiga Suzuki Sport Pada Masyarakat Babel.

BANGKAPOS.COM -- Kabar gembira lagi dan lagi, Suzuki PT Jagorawi Motor mengadakan showroom event kepada pecinta mobil Suzuki di Bangka Belitung, acara showroom event berlangsung sangat meriah dari dalam gedung PT. Jagorawi Motor

Di acara showroom event kali ini Ada berbagai penawaran menarik dari PT. Jagorawi Motor bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin memiliki mobil idamannya bersama Suzuki.

Di event kali ini Suzuki Jagorawi Motor memperkenalkan produk terbarunya dari All New Ertiga yaitu All New Ertiga Suzuki Sport kepada masyarakat Bangka Belitung terkhusus pecinta Suzuki. Karena ini adalah varian tertinggi dari All New Ertiga.

Di acara ini juga Suzuki Jagorawi Motor memberikan banyak promo antaranya bagi pembelian unit Suzuki All New Ertiga pada saat acara berlangsung dapat hadiah tambahan senilai 2 juta dari program biasanya.

"Konsumen yang melakukan SPK diacara berlangsung ada tambahan diskon hingga Rp 2 juta dari diskon normal," kata Hendra Branch Manager PT. Jagorawi Motor, minggu (21/04/2019).

Untuk DP Suzuki All New Ertiga DP Mulai 10 Jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan. Selain itu dapatkan juga THR Total 88 Juta, emas logam mulia sehingga 2 gram dan parcel lebaran.

Selain itu, Suzuki Jagorawi Motor juga mengadakan acara lomba nyanyi dan dance. Untuk lomba nyanyi dari umur 6-12 tahun sedangkan untuk lomba dance 6-15 tahun. Acara ini khusus untuk anak-anak yangg ingin menyalurkan bakatnya sebagai generasi penerus bangsa.

Suzuki Jagorawi Motor Perkenalkan All New Ertiga Suzuki Sport Pada Masyarakat Babel. (Istimewa)

Peserta nyanyi yang ikut memeriahkan acara showroom event PT. Jagorawi Motor sebanyak 21 Peserta sedangkan untuk peserta dance sebanyak 17 peserta.

Branch Manager PT. Jagorawi Motor, Hendra menyampaikan acara ini adalah salah satu upaya dari dealer PT. Jagorawi Motor memberikan pelayanan terbaik serta kemudahan bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin memiliki mobil bersama Suzuki sekaligus menyalurkan bakatnya sebagai generasi penerus bangsa.

"Kita akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat dengan memberikan kemudahan kemudahan dalam memiliki mobil impian bersama Suzuki, kita juga akan memberikan promo menarik dan berbeda setiap bulan," tambah hendra.

Berikut adalah nama-nama pemenang lomba Menyanyi dan Dance

Bagi Anda yang ingin memiliki mobil impian bersama Suzuki dapat menghubungi Showroom Suzuki PT. Jagorawi Motor terdekat di jl. Raya Koba - Pangkalan Baru, Telp. ( 0717 ) 437009 / 439899, di jl. Sudirman Depan Mall Puncak Telp. (0717) 437998, untuk wilayah sungailiat jl. Raya Kenanga Sungailiat (depan lapangan basket YPK) Telp. ( 0717 ) 9104151 dan untuk wilayah Belitung jl. jend. Sudirman Air Raya Tanjung Pandan Telp. ( 0719 ), 9222888 / 9222188 dan jl. Jend. Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur HP (0819-4918-7094).