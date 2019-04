Syahrini Buka Perban Kakinya yang Tertimpa Lemari Parfum Reino, Sebut Masih Bengkak dan Ungu

Senin, 22 April 2019 09:01

BANGKAPOS.COM - Syahrini mencuri perhatian lantaran dirinya yang berjalan pincang menuju tempat pemungutan suara atau TPS. Kaki Syahrini sebelah kanan itu juga tampak dibalut perban. Baru diketahui Syahrini datang pincang ke TPS tak lain karena ulah sang suami, Reino Barack. Kakinya bengkak dan sangat sakit akibat ketiban lemari parfum milik Reino. Hal ini seperti unggahan Insta storynya yang diunggah ulang oleh Instagram @syahreino.11 pada Kamis (18/4/2019) lalu. "Kecelakaan tadi pagi. Dikarenakan suami mengumpulkan beberapa parfum koleksinya, ketiban ke kaki Incess di lemari," ujarnya. Rasa sakit rupanya tak menghalangi Syahrini untuk tampil dengan gaya manjanya.

Meskipun kakinya tengah tengah terluka, namun pelantun lagu 'Restu' ini ternyata menyempatkan diri untuk mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak golput.

"Walaupun kaki terluka, negeri ini tidak boleh terluka, tidak boleh golput. Lalu masyarakat pun harus bahagia tak boleh terluka walaupun berbeda-beda," imbuhnya.

Sebagai suami yang perhatian, Reino Barack segera mengajak sang istri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.

Ya, usai nyoblos di TPS, pengusaha 34 tahun itu langsung terbang dengan menggunakan pesawat jet pribadi demi memeriksakan kaki istrinya.