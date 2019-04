Benarkah Mimpi Itu Bunga Tidur? Inilah yang Terjadi Saat Kamu Tidur!

BANGKAPOS.COM - Good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book.

Tawa dan tidur yang panjang adalah penyembuh terbaik yang ada dalam buku para dokter.

Pepatah Irlandia ini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kualitas

hidup yang sehat, resepnya tidak sulit.

Kita hanya harus banyak tertawa dan tidur yang cukup.

Tidur merupakan sebuah keadaan tubuh yang ditandai dengan hilangnya kesadaran, di mana sensor tubuh tidak bekerja.

Tetapi kondisi tidur berbeda dengan kehilangan kesadaran seperti koma, karena dengan sedikit rangsangan, keadaan tidur dapat dipulihkan.

(Hey! Cheese) I Suasana kamar memengaruhi kualitas tidur.

Saat tidur inilah, sebenarnya terjadi banyak hal dalam tubuh kita.