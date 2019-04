Suara Tembakan Warnai Bentrokan Dua Ormas di Magelang Para Penguna Jalan Panik

BANGKAPOS.COM - Insiden bentrokan di tengah jalan raya kembali pecah.

Ujung-ujungnya pemotor dan pengendara mobil kocar-kacir ketakutan.

Jalanan di Magelang Kota mendadak mencekam, letusan suara pistol beberapa kali terdengar.

Dikutip dari akun Instagram @fakta.indo, bentrokan ini melibatkan dua organisasi massa (ormas) karena dipicu masalah pribadi.

Bentrokan pecah dini hari pada Minggu (21/4/2019) dan beberapa orang nampak berlarian ke tengah jalan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol AgusTriatmaja mengatakan, kejadian bermula pada sekira pukul 01.30 WIB terjadi perkelahian antara Junaidi alias Joned dan kawan-kawannya yang merupakan anggota ormas Pemuda Pancasila dengan Heri Prasetyo alias Tiyok anggota Ormas GPK Kota Magelang. .

Dari perkelahian itu akhirnya kedua kelompok ormas tersebut terlibat bentrok di Kampung Tidar Baru RW 08 Magersari Magelang Selatan Kota Magelang.

Beruntung aksi tersebut berhasil dikendalikan setelah Ka SPKT bersama fungsi piket dari Polsek Magelang Selatan tiba di lokasi.

Untuk membubarkan bentrokan dan mengantisipasi kerusuhan, petugas sempat beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan.

Beberapa pemotor nampak ketakutan akibat bentrokan itu.

Seorang polisi dan anggota TNI berusaha mengalihkan perjalanan pemotor untuk menghindari bentrokan.

Simak videonya di bawah ini: