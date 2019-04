Tingkatkan Kepercayaan Pelanggan IKM, DPMPPTSPRINDAG Basel Gelar Pelatihan GMP

BANGKAPOS.COM-- Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan (DPMPPTSPRINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, menggelar pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP), Kamis (25/4/2019).

Pelatihan GMP ini diperuntukan untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di Bumi Junjung Besaoh.

Kabid bidang idustri DPPMPPTSPRINDAG Basel Maya Asmayani mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan image dan kompetensi perusahaan/organisasi, meningkatkan kesempatan perusahaan/organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk/kemasan yang bebas bahan beracun (kimia, fisika dan biologi).

"Selain itu, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk, dan berpartisipasi dalam program keamanan pangan menjadi pendukung dari penerapan sistem manajemen mutu," kata Maya, Jumat (26/4/2019)

Menurut Maya, GMP adalah sistem yang memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh industri makanan dan kemasan, terkait dengan keamanan pangan, kualitas dan persyaratan hukum.

Standar umum yang dipergunakan adalah Title 21 Code of Federal Regulation (CFR) part 110 “Good Manufacturing Practices in Manufacturing, Packing, or Holding Human Food” and “General Principles Food Hygiene, WHO/FAO International Code Practice”.

"Standar ini adalah yang standar yang umum diterapkan dalam industri yang makanan dan kemasan. Implementasi yang efektif dari System Management dengan menerapkan konsep Hygiene dan Sanitation pada system Good Manufacturing Practices / GMP akan memberikan keyakinan dan manfaat dalam usaha industri makanan dan industri kemasan terkait," jelas Maya. (Bangkapos.com/Anthoni)