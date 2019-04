PT Jagorawi Launching New Carry, Siapkan Grand Prize Motor Suzuki Nex II

Direktris PT Jagorawi Motor Selly Tjong membuka selubung New Carry pikap

BANGKAPOS. COM, BANGKA --PT Jagorawi Motor, Main Dealer Mobil Suzuki di Bangka Belitung melaunching New Carry Rajanya pick up (pikap), Sabtu (27/4).

PT Jagorawi Motor memberi kesempatan kepada konsumen untuk dapat grand prize sepeda motor Suzuki Nex II, yang melakukan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada saat launching Sabtu (27/4).

Selain itu berkesempatan mendapatkan emas logam mulia 1 gram serta parcel dengan total jutaan rupiah.

Business Development PT SIS, Hendro Kaligis menjelaskan carry pikup sudah mulai ada dari tahun 1976, dan diproduksi sebanyak 1,2 juta unit.

"Mulai dari generasi pertama suzuki carry T120SS hingga generasi Carry Futura dan Mega Carry," ujarnya.

Bahkan carry T120SS selama 10 tahun terakhir menjadi market leader.

"Ini merupakan dukungan media yang secara terus menerus menyampaikan informasi positif mengenai suzuki carry, " jelas Hendro.

Dikatakan Hendro carry pikap sudah menjadi bagian pengusaha mikro di Indonesia. Bahkan sudah jutaan orang melakukan usahanya bersama Suzuki Carry Pikap.

"Carry Pikap memiliki sentuhan emosional terhadap perekonomian pengusaha mikro di Indonesia," ujarnya.

General Manager PT Jagorawi Motor, Hendra Perdana mengemukakan sebelum Launching sudah ada 32 surat pemesanan kendaraan (SPK) terhitung sejak awal bulan April.

"Sejak awal April ini sudah ada yang melakukan SPK untuk mobil new carry pikap," ungkapnya.

Direktris PT Jagorawi Motor, Selly Tjong mengatakan, Suzuki Carry merupakan mobil tangguh dari zaman dulu.

"Carry ini legendaris karena sudah 43 tahun," ungkapnya.

(Bangkapos/Agus N)