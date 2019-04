Kemenangan Alex Rins di MotoGP Amerika Membuatnya Masuk Deretan Pembalap Elit Suzuki

BANGKAPOS.COM - Performa Team Suzuki Ecstar, Alex Rins, di MotoGP Amerika Serikat (14/4/2019) terus saja jadi pembicaraan.

Bukan hanya mengoleksi catatan pribadi dengan mencetak kemenangan pertama sepanjang karier di MotoGP.

Kemenangan Alex Rins di MotoGP Amerika Serikat juga membuatnya masuk dalam daftar elit pembalap Suzuki.

Memang sih Alex Rins masih kalah sama Kevin Schwantz dan Kenny Roberts, Jr., keduanya berhasil mempersembahkan gelar juara dunia di GP 500 musim 1993 dan 2000.

Suzuki di era MotoGP 4-Tak memang belum pernah mencicipi titel juara dunia.

Akan tetapi, kemenangan Alex Rins menorehkan prestasi tersendiri buat Suzuki di MotoGP 4-Tak.

Pasalnya, Suzuki terbilang jarang menang di MotoGP 4-Tak ini.

Bisa dihitung jari pokoknya, sebut saja Chris Vermeulen (MotoGP Prancis 2007) dan Maverick Vinales (MotoGP Inggris 2016).

Hingga akhirnya, Alex Rins sukses menang di MotoGP Amerika Serika 2019.

Sangat wajar, Alex Rins berhasil menembus deretan pembalap elit Suzuki di MotoGP setara dengan Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr., Chris Vermeulen dan Maverick Vinales.

Patut ditunggu performa konsisten dari Alex Rins di ronde-ronde berikutnya.

Bila mampu menunjukkan performa yang sama seperti di MotoGP Amerika Serikat.

Rasanya pantas-pantas saja menjadikan Alex Rins salah satu kandidat juara dunia MotoGP musim ini.

Bukan begitu?

From Roberts to Schwantz, from Vermeulen to Viñales ????