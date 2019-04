Law Firm Danto Temui Keluarga Korban Lion Air di Bangka

BANGKAPOS.COM-- Tim Lawyer Law Firm Danto dan Tomi & rekan melakukan pertemuan dengan keluarga korban kecelakaan pesawat Lion JT 610.

Pertemun Tim Lawyer Danto dan Rekan, Sabtu (27/4) di Ballroom Hotel Santika Bangka untuk menjelaskan progress gugatan yang diajukan Law Firm Herrmann Law Group ke pengadilan di Amerika Serikat.

"Pertemuan ini, kami lakukan untuk menyampaikan poggress gugatan hukum ke In The United State District Court For Thr Northen District Of Illinois Eastern Division," jelas C Priaardanto dari Law Firm Danto dan Tomi&rekan, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Danto, keluarga korban harus mengetahui sejauh mana perkembangan gugatan hukum tersebut.

"Setiap ada perkembangan akan kami sampaikan kepada keluarga korban," ujar Danto.

Disamping itu Danto menjelaskan, agar keluarga korban untuk menyiapkan kelengkapan mengenai data dari korban.

Baik mengenai keadaan ekonomi sebelum dan yang akan datang. "Kelengkapan data ini akan dimasukan dalam tuntutan yang diajukan ke Pengadilan di Amerika Serikat," jelasnya.

Lebihlanjut Danto mengatakan tuntutan dari keluarga korban tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan di Amerika pada 7 Maret 2019. (Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)