Dipuji Ari Lasso dan Terkenal Lewat Lagu 'Kagak Enak' Goblock Band Rilis Lagu Pemilu 2019 'Sila Ke-3 

Kocak Terkenal Lewat Lagu 'Kagak Enak' Goblock Band Keluarkan rilis Lagu Pemilu 2019 'Sila Ke-3

BANGKAPOS.COM---Sempat menjadi buah bibir di ajang ‘Indonesian Got Talent’ lewat single “Lagunya Kaga Enak” di dekade tahun 2014 lalu.

Ternyata Grup Band Goblocks sampai sekarang masih tetap eksis.

Kenangan akan lirik dan aksi personilnya kembali mendapat perhatian warganet setelah diunggah kembali oleh akun facebook hanya hiburan.

Aksi kocak grup membuat sejumlah juri terdiri dari Ari Lasso, Anggun C Sasmi, Indy Barends dan Jay Subiyakto suka dengan aksi panggung mereka kala itu.

Musisi Ari Lasso bahkan menyukai penampilan dari grup band tersebut hingga menekan Golden Buzzer.

Berawal dari profesi sebagai pengamen jalanan di kawasan warung tenda lapangan bola Blok-S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Goblocks Band diyakini akan mewarnai blantika musik indonesia

Grup Band ini juga telah menelurkan mini Album " Listen My Song Before You sleep yang sudah release 2012 lalu.

Adapun lagunya 1.Anak Berguna 2.Kaga Enak 3.Orang Gila 4.Aku Anak Sekolah 5.Translate 6.Maju Terus Jangan Mundur