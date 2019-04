Pilihan Warna Baru Motor Yamaha R15 2019, Harga Naik Dibanding Versi Tahun Lalu

BANGKAPOS.COM - Akhir April 2019 ini, jadi peluncuran warna baru motor Yamaha R15.

Motor sport fairing yang fenomenal ini, sekarang memiliki skema warna yang lebih segar.

Pilihan warnanya tetap sama, namun ada perubahan grafis dan beberapa detail.

Harganya juga kalau diperhatikan, beda tipis dibanding versi sebelumnya, yuk kita simak.

Yamaha Indonesia

Yamaha All New R15 sekarang punya warna baru. PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (PT YIMM) merilis varian warna baru untuk produk All New R15.