Jangan Keseringan Bersihkan Wajah dengan Sabun Mandi, Ini Akibatnya Jika Sering Melakukannnya

BANGKAPOS.COM - Wajah menjadi bagian tubuh yang kerap terlihat.

Tidak jarang, seseorang dikenal karena ciri di wajahnya.

Karenanya, hampir setiap orang memperhatikan paras wajahnya dengan merawatnya.

membersihkan wajah. Satu diantara cara merawat kulit wajah adalah denganmembersihkan wajah.

Jika kulit wajah kita kering atau sensitif, sangat tidak dianjurkan menggunakan sabun, meski sekarang ini banyak dijual sabun khusus untuk wajah.

Apalagi menggunakan sabun mandi, untuk jenis kulit apa pun, sangat dilarang karena kadar pH dari sabun mandi lebih keras dari pembersih wajah.

Sedangkan kulit wajah justru lebih lembut dibandingkan kulit tubuh.

Bila terlalu sering membersihkan wajah dengan sabun mandi, kelembapan kulit pun hilang.

Nah, jika kelembapan kulit wajah menghilang maka yang terjadi kulit wajah kita menjadi tidak sehat alias sakit, menjadi kering, perih, keriput, bahkan bisa berjerawat.

Mengutip dari buku The DERMAdoctor Skinstruction Manual: The Smart Guide to Healthy, Beautiful Skin and Looking Good at Any Age yang ditulis Audrey Kunin MD & Bill Gottlieb (Simon & Schuster-2005), bila kulit wajah kita normal dan tidak pernah bermasalah sama sekali, boleh menggunakan sabun khusus untuk membersihkan wajah.

Namun penggunaannya pada kulit wajah tetap harus hati-hati, juga memilih produknya

Sebaiknya gunakan sabun kecantikan bertuliskan soap free untuk wajah.

Namun, ingat pemakaiannya tidak perlu terlalu sering, misalnya hanya saat mandi sore setelah seharian beraktivitas.