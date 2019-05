Liburan ke Osaka Jepang Menginap di 3 Hotel Unik Ini Sangat Cocok Bagi Pecinta Buku

BOOK AND BED TOKYO Shinsaibashi

BANGKAPOS.COM - Osaka merupakan tempat wisata di Jepang yang sangat populer di kalangan wisatawan asing. Bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Jepang, tingkat okupansi hotel-hotel di Osaka sangatlah tinggi. Persaingan antar hotel pun ketat.

Saat ini, semakin banyak fasilitas akomodasi yang berkembang di Osaka. Akibatnya, beberapa fasilitas tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori akomodasi yang telah ada. Fasilitas ini disebut dengan “concept hotel” atau hotel yang hadir dengan konsep tertentu yang kuat.

Concept hotel mengembangkan fitur-fitur yang inovatif. Kali ini kami akan memperkenalkan concept hotel yang tercanggih.

BOOK AND BED TOKYO cabang Shinsaibashi/ohayojepang.kompas.com

Kamar hotel dengan struktur unik, berupa tempat tidur yang dimasukkan ke dalam rak buku. Di tempat ini terkumpul 2.000 buku yang mencakup beragam genre pilihan dari penerbit BOOKSELLERS.

BOOK AND BED TOKYO cabang Shinsaibashi dibuka pada 13 Desember 2018. Dengan mengusung konsep “Tomareru Honya” (berarti: toko buku yang bisa diinapi), penginapan ini menawarkan pengalaman menyenangkan yaitu tamu dapat membaca buku hingga terlelap.

“Di sini tidak ada kasur yang empuk, tidak pula bantal yang nyaman, tidak ada pula selimut dari bulu angsa. Tidak ada fasilitas yang mengutamakan kenyamanan di sini," jelas Direktur Utama BOOK AND BED TOKYO cabang Shinsaibashi, Rikimaru.

“Tempat ini hanya menawarkan pengalaman untuk menikmati kegiatan membaca berkonsep baru. Karena itu, temukan cara menikmati kegiatan membaca yang bisa dilakukan di sini. Bisa juga digunakan untuk acara menginap dengan teman maupun keluarga. Orang yang tinggal di dekat sini juga tentunya boleh datang menginap,” Rikimaru.

BOOK AND BED TOKYO Shinsaibashi-ten

Alamat: Osaka-shi, Chuo-ku, Higashi Shinsaibashi 1-19-11 Unagidani Square Building 3rdFloor

Akses: 1 menit jalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah Shinsaibashi

Waktu check-in: 16:00, Waktu check-out: ~11:00

Libur: Tidak ada

Harga hotel: Mulai dari 5.200 yen per orang per malam

Jumlah kamar: 41 kamar

Henn na Hotel Cabang Shinsaibashi

Foto ini diambil di “Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay” yang berkonsep sama dengan Henn na Hotel Cabang Shinsaibashi/ohayojepang.kompas.com

Di area yang sama, pada 1 Februari 2019 lalu dibuka juga “Henn na Hotel Osaka Shinsaibashi”. Hotel yang membuat Anda deg-degan hanya dengan namanya ini (“Henn na Hotel” dapat diartikan sebagai hotel aneh), mendapatkan penghargaan dari Guinness Book Record sebagai hotel yang mempekerjakan robot kali pertama di dunia.