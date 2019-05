Ingat Pernikahan Crazy Rich Surabaya Jusup Maruta Cayadi dan Clarissa Wang, Ini Kabar Terbarunya

BANGKAPOS.COM - Ingat pernikahan pasangan Jusup Maruta Cayadi dengan Clarissa Wang yang dulu sempat viral?

Pernikahan digelar secara mewahnya di The Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, pada Sabtu (1/12/2018),

Karena terlihat begitu mewah pernikahan Jusup Maruta Cayadi dan Clarissa Wang ini sampai dijuluki sebagai pernikahan 'Crazy Rich Surabaya'.

//

Pasalnya pernikahan itu diisukan menghabiskan dana fantastis.

Meskipun akhirnya dibantah oleh Rendra Tjajadi, ayah mempelai pria atau Jusup Maruta.

"Itu semua tidak benar," tegas Rendra seperti dikutip Tribunstyle.com dari Tribun Bali, Minggu (12/2/2018).

Rendra juga tidak menyangka pernikahan anaknya bakal menjadi viral di media sosial.

Pernikahan Jusup dan Clarissa sudah mencuri perhatian sejak foto-foto prewedding keduanya beredar.

Pasangan ini menjalani foto prewedding di 5 negara dunia.

• Ayu Ting Ting Ngamuk hingga Bentak-bentak Raffi Ahmad & Ruben Onsu di Depan Eko Patrio Saat Syuting

Antara lain Amerika Serikat, Australia, Afrika, Macau, dan juga Perancis.

Di negara-negara tersebut, pasangan ini berpose prewedding di tempat-tempat yang populer.

Tak hanya itu, pasangan ini juga mengundang artis dunia papan aras di pernikahan mereka.

Tak tanggung-tanggung, mereka 'memboyong' Calum Scott dan Michael Learns To Rock.

Selain itu, mereka juga mengundang Bunga Citra Lestari dan memakai jasa MC dari Choky Sitohang.

Kini hampir setengah tahun semenjak pesta pernikahan digelar, bagaimana kabar sang pengantin?

Kabar bahagia datang dari mempelai wanita, Clarissa Wang.

Clarissa diketahui tengah hamil dan menanti kehadiran anak pertamanya.

Kabar ini diketahui dari postingan di akun Instagram @getthisparty.

Akun tersebut mengunggah foto-foto ketika Clarissa sedang menggelar acara baby shower.

Clarissa bersama kerabat menggelar pesta yang hangat untuk menyambut kedatangan bayinya.

Clarissa menyebut bayi tersebut dengan sebutan 'baby G'.

Perut Clarissa sudah terlihat besar tanda kehamilan.

Ia tampil cantik mengenakan dress tanpa lengan berwarna orange.

"Babyshower ini sudah dari bulan maret, tapi mican lagi malesss banget posting..

Dan taraaaa..

Pada kangen kan sama Clarissa, penasaran juga kan sama muka baby G

#Repost @elitepartydesigner (with @report.for.insta)

...

Someone special, someone dear, someone new to love is here.

Congratulations, Clarissa!!

Wishing you a safe delivery.

Can't wait to meet baby G!" bunyi caption yang tertulis.

Keluarga sang suami, ikut hadir dalam acara tersebut.

Terlihat dalam foto yang diunggah, mereka datang mengenakan dress berbagai warna.

Pesta tampak digelar hangat.

Dekorasinya dipenuhi dengan warna hijau dan orange.

Sebuah meja besar dengan kursi-kursi putih diletakkan di tengah ruangan.

Di atas meja penuh hidangan yang disiapkan untuk para tamu.

Sementara tamu yang hadiri duduk mengelilingi meja tersebut.

Berikut foto-fotonya:

(TribunStyle.com/Galuh Palupi)

Berita ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Pernikahan Crazy Rich Surabaya Sempat Heboh, Kabar Clarissa Wang Si Mempelai Kini Jadi Sorotan