Help Apps Lewat Charity Corner Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan

Help Apps Indonesia

BANGKAPOS.COM - Tak lama lagi, bulan Ramadan segera tiba. Pada bulan Ramadan pula setiap orang berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk meraih pahala yang berlipat ganda.

Beruntungnya kita yang sudah hidup di era digital karena untuk melakukan kebaikan menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah adanya aplikasi Help Apps, platform all-in-one yang menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Di bulan Ramadan ini Help Apps mengajak masyarakat untuk berbagi kebaikan melalui fitur Charity Corner yang terdapat di dalam Help Apps.

Melalui fitur Charity Corner, pengguna Help Apps Indonesia dapat memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti pemulung dan keluarganya yang kebanyakan hidup di jalanan.

Pengguna Help Apps dapat memberikan donasi mulai dari Rp20.000 dan donasi tersebut akan diberikan oleh tim Help Apps kepada orang-orang yang membutuhkan.

Tim Help Indonesia juga akan memberikan laporan kepada para pemberi donasi melalui fasilitas pesan instan/WhatsApp atau Instagram Live/Instagram Story jika donasi telah disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.



Melia Lustojoputro (Founder & CEO Help Apps) menuturkan, salah satu tantangan dalam memberikan donasi saat ini adalah pemberi donasi menginginkan laporan secara real-time kepada siapa bantuan disalurkan, agar mereka mengetahui bahwa bantuan yang diberikan oleh mereka telah disalurkan ke orang yang tepat.

Nantinya dari setiap Rp20.000 yang diberikan oleh pengguna Help Apps, akan diolah oleh tim Help Indonesia menjadi dua bungkus nasi bernutrisi lengkap dan akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pemberi donasi pun dapat menentukan tanggal dan daerah pembagian donasi melalui aplikasi Help Apps, misalnya pembagian donasi dilakukan saat peringatan hari lahir.

Melia menyebut, dengan memberikan nasi bungkus bernutrisi lengkap kepada orang-orang yang kurang beruntung, pihaknya berharap dapat memperbaiki kualitas nutrisi mereka dan membantu Pemerintah Indonesia dalam mengurangi stunting di Indonesia.

"Melalui pembagian nasi bungkus bernutrisi ini pula, kami harap dapat dijadikan panganan buka puasa yang bernutrisi bagi orang-orang yang kurang beruntung yang menjalani ibadah puasa Ramadan,” lanjut Melia.

Sampai saat ini, Help Apps telah menyalurkan lebih dari 100 nasi bungkus bernutrisi lengkap setiap harinya di Kota Jakarta dari puluhan penggunanya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Help Apps dan berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan, silakan kunjungi www.helpme.co.id atau unduh Help Apps melalui Google PlayStore atau Apple AppStore.

https://infokomputer.grid.id/read/121715453/help-apps-ajak-masyarakat-berbagi-kebaikan-lewat-charity-corner