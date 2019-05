Istri Konglomerat, Sifat Asli Nia Ramadhani Diungkap Manajernya hingga Kelakuan Buruk Istri Ardi Itu

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini, Theresa Wienathan, manajer sekaligus sahabat Nia Ramadhani mengungkap kepribadian asli sang artis.

Dilansir Grid.ID dari tayangan Ngopi Dara yang diunggah kanal YouTube TRANS TV Official pada Jumat (3/5/2019), hal ini terungkap kala Theresa Wienathan, Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar ngobrol bersama saat pesta kejutan perayaan ulang tahun Nia ke-29 tahun.

"Theresa tolong jawab pertanyaan ini. Nia banget atau bukan Nia. Bangun tidur rapiin tempat tidur," ucap Jessica.

There tak menjawab dengan lisan, namun dengan melambaikan tangannya terlihat Nia tak melakukan hal itu.

"Pertanyaan juga jangan terlalu berlebihan loh. Tau sendiri Nia Ramadhani nggak usah tanyain yang begini," respon Jessica.

Tak hanya itu, diketahui wanita berusia 29 tahun itu tergolong orang yang teledor.

"Nia banget atau bukan Nia, teledor," tanya Jessica.

There terlihat diam dan bingung jawab seperti apa, namun Nia membantu untuk menjawab.

"Makanya ada There tau nggak, kalau nggak ada There, gue bisa ngerjain sendiri. Nggak perlu ada orang kayak There yang gue pekerjakan gitu," jawab Nia.

Meski begitu, di mata There, Nia merupakan orang yang on time, tegas tapi lemah lembut.