Dimas Ekky Pembalap Asal Indonesia Depok Setelah Terlindas di Moto2 Jerez 2019, Begini Kabarnya

BANGKAPOS.COM - Kecelakaan parah terjadi di kelas Moto2 pada MotoGP Jerez 2019 (05/05/2019).

Peristiwa tersebut menimpa 4 pembalap Moto2, salah satunya pembalap yang berasal dari Indonesia, yaitu Dimas Ekky Pratama.

Dimas Ekky sempat mengkhawatirkan karena sempat terlindas oleh pembalap lain saat kecelakaan terjadi.

Kecelakaan tersebut terjadi pada tikungan pertama sirkuit Jerez, Spanyol.

Bak karambol, Dimas Ekky tidak bisa menghindari motor milik Remy Gardner yang berada di tengah lintasan.

Akibatnya, pembalap asal Depok, Jawa Barat, itu harus terlempar dari motornya.

Bukan hanya itu, Dimas Ekky juga sempat terlindas bagian kakinya oleh pembalap lain yang sedang menghindar.

Tim MOTOR Plus-online.com langsung mencari kabar tentang pembalap satu orang anak itu.

Kabar datang dari salah satu kru Idemitsiu Honda Team Asia lewat Anggono Iriawan, selaku Senior Manager Safety Riding and Motorsport PT. Astra Honda Motor (AHM).

"Yes is ok! He is in the medical centre now, everything is ok. I am just waiting a full report from the doctor. (Ya dia tidak apa-apa! Dia ada di pusat medis sekarang, semuanya baik-baik saja. Saya hanya menunggu laporan lengkap dari dokter," ungkapnya.

"Maybe he has some injury to his ankle, they are doing more checks now but in general Dimas is all ok. (Mungkin dia mengalami cedera pada pergelangan kaki, mereka sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut sekarang tetapi secara umum Dimas baik-baik saja," tambahnya.

Kita doakan saja, semoga tidak ada cedera yang berarti yang dialami oleh Dimas Ekky.

