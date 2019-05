Arie Untung Ceritakan Rasa Bersalah Andre Taulany Saat Ketemu Ustaz Adi Hidayat, Ending yang Manis

BANGKAPOS.COM -- Niat Andre Taulany untuk menyesali perbuatan dan meminta maaf ia buktikan. Sang artis telah bertabayun ke sejumlah pihak, termasuk ke Ustaz Adi Hidayat.

Adalah Arie Untung yang memposting momen ketika Andre Taulany bertemu dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Telah bertabayun dan menyesali kekeliruan

What’s done is done

Kita hamba dari Al Afuw yg maha pemaaf

Dan Ummat Rasulullah yg pemaaf," tulis Arie Untung.

Ari meminta untuk menyudahi saling cela.

Menurut dia manusia harus membuka pintu maaf kepada yang salah.

"Sudahi saling cela,

Memang yg salah gabisa dibenarkan tapi bukan berarti ga ada maaf

semua pun pernah berbuat salah