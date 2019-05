Video Valentino Rossi Jadi Bukti Dirinya Hebat di MotoGP Spanyol

BANGKAPOS.COM - Setelah harus memulai balapan dari posisi ke-13, akhirnya Valentino Rossi harus puas finish di posisi ke-6 dalam MotoGP Jerez 2019 (05/05/2019).

Pembalap asal Italia tersebut harus berjuang keras melawan ketatnya persaingan balap di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Awalnya, Valentino Rossi sempat tertahan di posisi ke-11 dan 10.

Lalu, ketika jalannya balap menyisakan 6 lap terakhir Valentino Rossi langsung membuktikan kualitasnya di umur 40 tahun.

Manuver-manuver terbaik yang dilakukan Valentino Rossi itu mampu membuatnya naik dari posisi kedelapan hingga ke posisi keenam.

Dalam aksinya, Valentino Rossi menyalip dua pembalap langsung.

Semua aksi yang dilakukan Valentino Rossi terjadi di tikungan yang merupakan spesialisasinya.

Dengan finish di posisi keenam, Valentino Rossi mendapatkan tambahan 10 poin yang membuatnya berada di posisi peringkat keempat klasemen sementara MotoGP dengan torehan 61 poin.

Berikut video manuver Valentino Rossi yang menyalip Franco Morbidelli dan Cal Crutchlow:

The comeback gathers pace! ????@ValeYellow46 disposes of @FrankyMorbido12 and @calcrutchlow to take sixth! ⬆️#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/xKB1KdC8tW