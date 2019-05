Babel Diminta Pasok Bibit Lada Unggul ke Sembilan Provinsi

BANGKAPOS.COM - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk memasok bibit lada unggul ke sembilan provinsi lain di Indonesia yang juga menjadikan lada sebagai komoditas unggulannya. Ini merupakan permintaan Kementerian Pertanian (Kementan) dan disampaikan pada rapat koordinasi nasional pertanian yang digelar di Pulau Belitung beberapa waktu lalu.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menganggap programnya mengembalikan kejayaan lada dianggap sejalan dengan rencana program Kementan.

"Babel diberi tanggung jawab dan tugas untuk mengadakan bibit lada unggul. Selama ini memang sudah kami lakukan, cuma kementerian minta tolong, tidak saja kebutuhan bibit ini diperuntukkan bagi Provinsi Babel, tetapi juga diminta diperuntukkan bagi provinsi-provinsi lain," beber Erzaldi.

Mantan Bupati Bangka Tengah itu mengatakan, penyediaan bibit unggul ini sebenarnya telah dilakukan oleh Babel. Tetapi, rapat perlu menghitung berapa sebenarnya bibit yang bisa disediakan dan disalurkan.

"Ada sembilan provinsi yang menjadikan lada sebagai komoditi unggulan mereka, tetapi tetap Babel sebagai penghasil lada terbesar di Indonesia," ucapnya.

Tahun ini, diklaim bahwa Babel sudah menyediakan bibit hampir sebanyak 3 juta bibit unggul. Pada 2020 mendatang, Babel berencana menyiapkan 6 juta hingga 21 juta bibit unggul untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia.

"Karena provinsi lain tidak ada bibit yang baik dan bagus. Jadi kalau misalnya Babel bisa mensuplai itu, kejayaan lada bukan hanya dari Babel tetapi juga dari provinsi lain. Ini tujuan rakor kemarin, agar produktivitas lada tinggi dan bisa menyaingi Vietnam," kata Erzaldi.

Erzaldi mengatakan, Kementan juga mengapresiasi pola pembibitan dan penanaman lada di Babel. Negeri Serumpun Sebalai dinilai memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pembibitan dan penenaman lada yang baru di tengah harga lada yang murah saat ini. Menurutnya , harga lada yang murah saat ini harus dilawan dengan produksi yang tinggi.

Sebagai gambaran, produktivitas lada di Vietnam adalah sebesar 3 ton per hektare per tahun. Di Indonesia, maksimal 700 kilogram per hektare per tahun. Dari simulasi ini saja bisa terlihat bagaimana tingginya NPP petani lada di Vietnam yang bisa mencapai Rp 150 juta per hektare per tahun, sementara di Indonesia hanya Rp 25 juta.

"Kalau hasil lada Indonesia 80 ribu ton per tahun Vietnam 300 ribu ton per tahun, bagaimana Indonesia mau melawan mereka, dari segi harga maupun produktivitas. Kita bisa kuasai pasar kalau kita bisa meningkatkan produktivitas lebih dari vietnam. Pengertian seperti ini yang harus sampaikan kepada petani," ucap Erzaldi.

(Bangka Pos/ Dedy Qurniawan)