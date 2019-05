Pertanda Mualaf? Lebih dari Sekali Celine Evangelista Kenakan Hijab, Intip Foto-fotonya

BANGKAPOS.COM - Aktris Celine Evangelista kembali jadi sorotan netizen.

Pasalnya, hari Rabu (08/05/2019), Celine Evangelista terlihat memakai setelan hijab syar'i saat acara buka bersama.

Nggak cuma sekali, intip deretan potret Celine Evangelista kenakan hijab, pertanda mualaf?

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Celine Evangelista mengunggah foto di instagram mengenakan kerudung hijab motif macan tutul.

Kala itu Celine Evangelista menuliskan caption: "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart ❤️"

Celine Evangelista terlihat cantik dengan makeup nuansa coral yang lembut dan bulu mata tebal.

Dalam sebuah set shooting sinetron, Celine Evangelista juga tampil dengan kerudung motif bunga.

Mengenakan hijab motif bunga warna toska - ungu, Celine Evangelista tampil sederhana dengan gamis panjang warna coklat tua.