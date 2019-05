Raih Suara Tertinggi, Me Hoa Ditampuk Jadi Ketua DPRD Bangka Tengah

Me Hoa bersama Tim ketika Sidak di Pasar Desa Pedindang, Pangkalan Baru

BANGKAPOS.COM - Menjadi Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2019 di Bangka Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil meraih 18.556 suara dan besar kemungkinan akan mengantarkan Caleg PDIP untuk menjadi Ketua DPRD Bangka Tengah.

Sebagai peraup suara caleg tertinggi di PDIP Bangka Tengah, Me Hoa yang berhasil meraih 2.855 suara digadang-gadang bakal menjadi calon Ketua Terpilih DPRD Bangka Tengah Periode 2019-2024.

Meski demikian, Me Hoa ketika dihubungi mengucapkan tidak ingin mendahului keputusan partai. Namun ketika dirinya ditunjuk, dirinya akan siap secara lahir dan batin untuk memimpin di DPRD Bangka Tengah dan dia juga telah menyampaikan kesiapannya ketika sewaktu-waktu ditunjuk.

"Kita tunggu saja keputusan partai seperti apa karena semua hal ada prosedural pemilihannya," ujar Me Hoa kepada Bangkapos.com, Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut Me Hoa menyampaikan, ketika ditunjuk merupakan tugas mulia dan kepercayaan kepada dirinya untuk melayani masyarakat Bangka Tengah secara lebih maksimal, mengawal semua anggaran di Bangka Temgah agar lebih tertuju kepada program skala prioritas.

Memasuki periode ke tiga di DPRD, Me Hoa menyebutkan jika dirinya memang secara berurutan meraih kepercayaan masyarakat dengan bukti setiap tahun demokrasi, perolehan suara dirinya selalu meningkat.

Sebut saja pada periode pertama dirinya mencalonkan diri, Me Hoa berhasil meraih 1.500 suara. Di periode kedua, Me Hoa berhasil meraih 1.850 dan pada tahun politik tahun ini, Me Hoa berhasil mengungguli caleg lainnya dengan perolehan suara sebesar 2.885 suara.

Peningkatan kepercyaaan terhadap dirinya bukan terjadi begitu saja, namun Me Hoa mengakui jika dirinya selalu berusaha menghasilkan keputusan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat Bangka Tengah dan pada tahun politik ini kepercayaan kembali diberikan kepada Me Hoa.

Ketika ditunjuk sebagai Ketua DPRD terpilih, Me Hoa mengaku akan menjadikan Bangka Tengah menjadi lebih unggul dan mengajak semua masyarakat untuk saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang ada di Bangka Tengah dan bersama semua kalangan untuk melangkah maju.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)