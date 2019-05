Video Para Driver Ojek Online Membabi Buta Hajar Mobil Gara-gara Senggolan di Jalan

BANGKAPOS.COM - Peristiwa mencekam terjadi kabarnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa driver ojek online yang sedang memukuli sebuah mobil di putaran balik.

Kabarnya, mobil tersebut bersenggolan dengan salah satu pengendara ojek online.

Tanpa ada tanggung jawab, sang pengendara mobil Suzuki Ertiga berwarna putih tersebut terlihat ingin kabur.

Sontak saja, sang driver ojek online bersama teman-temannya langsung mengejar.

Diketahui lagi, mobil tersebut ingin berputar balik namun dihadang oleh beberapa ojek online hingga beberapa motor ojek online tersebut terjatuh.

Sang pengendara mobil pun berhenti karena jalannya terhalang motor ojek online yang terjatuh.

Di saat itulah sejumlah driver ojek online langsung membabi buta menghajar mobil tersebut.

Ternyata enggak sampai di situ saja, sang pengendara mobil pun berusaha melarikan diri kembali.

Simak selengkapnya dari video yang diunggah oleh akun Instagram @teamhujat, berikut.