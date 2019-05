Video Truk Seruduk Puluhan Motor di Pinggir Jalan

BANGKAPOS.COM - Insiden kecelakaan di jalan raya banyak sebabnya.

Bukan cuma ngebut, tapi kondisi kendaraan juga menjadi penyebab lain.

Rem blong alias enggak berfungsi bisa menyebabkan kecelakaan fatal.

Bahkan, sopir atau pemotor bisa meninggal dunia karena rem enggak berfungsi secara normal.

Tragedi kecelakaan kembali terjadi di Bundaran Simpang Tugu, Binjai Sumatera Utara pada Selasa (7/5/2019) sekitar pukul 10.20 WIB.

Sebuah truk mendadak berjalan tanpa kendali dan menghantam puluhan motor di pinggir jalan.

Motor-motor terparkir di pinggir jalan dan tanpa ampun digilas truk.

Dikutip dari akun Instagram @otomtalk, kecelakaan itu diduga karena truk mengalami rem blong.

Bukan cuma motor, truk juga menghancurkan plang sebuah Bank di lokasi tersebut.

Akibat kerasnya benturan, warga langsung berhamburan ke jalanan melihat apa yang terjadi.

Beruntung enggak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu.

Simak videonya di bawah ini: