Video Detik-detik Pembalap Liar Jungkir Balik Ditabrak, Jangan Balapan di Jalanan!

BANGKAPOS.COM - Jangan balap-balapan liar karena akan membahayakan.

Seperti yang terjadi dalam video ini.

Kecelakaan yang hampir berujung maut terjadi di arena balap liar.

Kabarnya, di kawasan tersebut sedang ada yang menggelar balapan liar.

Di bulan ramadhan, biasanya banyak yang menggunakan waktu menunggu buka puasa alias ngabuburit dengan balapan di jalan raya.

Biasanya, kegiatan tersebut dinamakan ramadhan race oleh para pelaku balap liar.

Nah, kejadian tidak diduga terjadi saat kegiatan tersebut berlangsung.

Salah satu pembalap liar ingin melakukan putar balik, tanpa diketahui olehnya dari arah berlawanan datang motor yang juga sedang melaju kencang.

Diduga keduanya memang pelaku balap liar ramadhan race.

Seketika, keduanya pun terlempar dan berhamburan di jalan karena tabrakan tersebut.

Beruntung, kabarnya tidak ada korban jiwa.

Hanya saja kedua motor tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Berikut video lengkap yang diunggah oleh akun Instagram @teamhujat: