Keaslian Rambut Rasulullah yang Disimpan Opick Dipertanyakan, MUI Berikan Pernyataan Soal Penelitian

BANGKAPOS.COM - Setelah menikah dan mengadakan resepsi pada 17 Desember 2018 lalu, Opick dan Bebi Silvana melangsungkan bulan madu ke Timur Tengah.

Bukan hanya untuk berlibur, Opick juga mengajak Bebi Silvana menjalankan misi kemanusiaan di Zona merah Palestina.

Seperti yang sudah diwartakan Gridhot.ID, saat pulang Opick membawa amanah besar dari Dewan Dakwah dan Pemerintah Turki.

Opick diamanahi membawa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW.

Begitu keluar dari Terminal 3 Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Selasa (7/5/2019) sore, Opick dielu-elukan para penjemputnya.

Puluhan orang pengikut Opick, termasuk Ustad Derry Sulaiman, spontan melantunkan salawat dari lantai dasar menuju lantai 3 saat di Bandara.

Opick bersama Bebi Silvana dan Derry Sulaiman dikawal ketat beberapa orang.

Sementara puluhan orang lain yang berkaos 'The Core Guardian, Guard of Hair Rasulullah SAW' ikut menemani Opick.

Sepulang dari Istanbul, Turki, dan sempat transit di Doha, Qatar, Opick terus dikawal ketat setelah membawa sehelai rambut Nabi Muhammad SAW.

Sehelai rambut Nabi Muhammad SAW itu diletakkan dalam kotak yang terbungkus kain hijau yang dibawa dan telah disiapkan Derry Sulaiman di Jakarta.