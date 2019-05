Pemkab Bangka Top 5 Penghargaan Pembangunan Daerah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kabupaten Bangka untuk yang ke-4 kalinya berturut-turut berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik seluruh Indonesia di tahun 2019.

Tahun ini, Bangka meraih Top 5. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Bappenas, Bambang Sumantri Brojonegoro kepada Bupati Bangka Mulkan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5) di Hotel Shangri La, Jakarta.

Musrenbangnas kali ini dibuka langsung oleh Presiden RI. Pada kesempatan ini Presiden juga menerima dan meluncurkan Visi Indonesia 2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan Rancangan RKP 2020 dari Bappenas.

Diterimanya penghargaan pembangunan daerah ini, sekaligus dan sekali lagi membuktikan bahwa pada periode RPJMD ‘Bangka Setara 2019-2023’.

Bupati Bangka, Mulkan, SH, MH menjelaskan bahwa diterimanya Penghargaan Pembangunan daerah ini sekaligus dan sekali lagi membuktikan bahwa Pemkab Bangka merupakan pemerintah daerah dengan perencanaan dan sekaligus pencapaian pembangunan daerah terbaik di Bangka Belitung.

“Saya sungguh merasa bangga dengan pencapaian ini, bangga kepada Bappeda yang sangat konsisten mempertahankan prestasi dan juga merasa bangga kepada seluruh OPD untuk kekompakan dan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Bupati Bangka Mulkan dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin (Dokumentasi Humas Pemkab Bangka)

Rencana kerja Pemkab Bangka mampu mengakselerasi seluruh pencapaian target makro pembangunan. Hingga tahun 2018, seluruh target pembangunan utama berhasil dilampaui.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam periode awal kepemimpinan kami, periode ‘Bangka Setara 2019-2023’, perencanaan dan pencapaian pembangunan Kabupaten Bangka sudah on the right track dan berdampak sangat baik bagi pembangunan daerah. Dalam periode ‘Bangka Setara’ ini, kami terus bertekad untuk menjadikan Kabupaten Bangka sebagai yang terdepan dalam pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, SIP menyatakan, Penghargaan Pembangunan Daerah yang diperoleh ini merupakan salah satu hasil komitmen dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder pembangunan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan bahkan juga media masssa.

“Kedepan, kami berharap, hasil pembangunan akan jauh lebih baik lagi sehingga visi ‘Bangka Setara’ dapat terwujud segera,” kata Wabup.