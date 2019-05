Video Live Streaming Garuda Select Vs Chelsea U-16 Sore Ini Pukul 16.45 WIB

BANGKAPOS.COM - Tim Garuda Select akan menjalani laga terakhir di Inggirs dengan melawan salah satu tim akademi klub elite Premier League.

Sudah 16 laga dijalani Garuda Select selama mereka menjalani program di Inggris.

Selama menjalani program di Inggris, tim Garuda Select ditangani oleh pelatih yang merupakan mantan pemain Premier League seperti Dennis Wise dan Des Walker.

Sudah empat bulan lebih Garuda Select menjalani program di Inggris.

Pada Sabtu (11/5/2019), Garuda Select akan menjalani laga pamungkas melawan tim U-16 Chelsea.

Laga tersebut dapat disaksikan secara live streaming di superoccer.tv pukul 16.45 WIB.

Dalam empat laga sebelumnya, Garuda Select belum meraih kemenangan melawan tim-tim kuat.

Garuda Select bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, setelah itu kalah 0-4 dari Bolton Wanderers U-18, dan tumbang 2-7 dari Arsenal U-16.

Lalu bermain imbang 2-2 melawan Leicester City U-17.

Link Live Stremaing Garuda Select Vs Chelsea U-16:

Garuda Select Vs Chelsea U-16

Sabtu (11/5/2019), Pukul 16.45 WIB

Link Live Streaming di http://www.supersoccer.tv

Hasil 16 laga Garuda Select Selama Laga Uji Coba di Inggris:

Garuda Select vs Gillingham FC U-18 (0-2)

Garuda Select vs Macclesfield Town U-18 (8-1)

Garuda Select vs MK Dons U-17 (2-1)

Garuda Select vs QPR U-18 (4-0)

Garuda Select vs Walsall FC (4-5)

Garuda Select vs Walsall U-18 (1-1)

Garuda Select vs Huddersfield U-18 (2-2)

Garuda Select vs Dover Athletic FC U-20 (2-3)

Garuda Select vs Blackburn Rovers U-18 (4-0)

Garuda Select vs Brighton and Hove U-18 (0-3)

Garuda Select vs Preston N.E U-18 (0-2)

Garuda Select vs Reading U-18 (4-1)

Garuda Select vs Notthingham Forest (2-2)

Garuda Select vs Bolton Wanderers U-18 (0-4)

Garuda Select Vs Arsenal U-16 (2-7)

Garuda Select Vs Leicester City U-1& (2-2)

