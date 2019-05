Cover Lagu 'On My Way' Versi Angklung Bikin Merinding, Penampilan Solois Biola Eya Grimonia Viral

BANGKAPOS.COM -- Lagu "On My Way" merupakan lagu yang menjadi Original Soundtrack atau Ost dari gim PUBG Mobile Season 6.

Lagu ini dibawakan oleh Alan Waker yang berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dan Farruko.

Lagu ini dirilis hari Rabu (21/3/2019).

Lagu itu pun viral dan hits dikalangan gamers.

Baru-baru ini, muncul cover lagu 'On My Way' versi angklung.

"#OnMyWayCover dengan kearifan lokal! Gimana pendapatmu tentang versi ini? Apa lagu selanjutnya yang harus kami cover menggunakan Angklung?," tulis akun YouTube, Eka Gustiwana yang memposting video itu pada 3 May 2019 lalu.

Baru 10 hari tayang, video itu sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali.

Berdasarkan keterangan video, lagu ini kolaborasi antara Angklung Udjo, Eya Grimonia, Widi Dodot.

Cover lagu On May Way ini pun disambut histeris.

Sejumlah warganet menilai penampilan para musisi tradisional asal Indonesia ini sangat berkelas dan bikin merinding.