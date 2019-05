Ki Joko Bodo, Mantan Paranormal dengan Gelar Sarjana Ekonomi yang Ngaku Banting Setir

Kolase Tribunstyle.com dan YouTube/Trans7 Official

BANGKAPOS.COM - Tak banyak publik yang tahu tentang sisi lain Ki Joko Bodo, mantan paranormal mistik yang kini dikabarkan telah bertobat.

Pasca dikabarkan telah menemukan Tuhan dan bertaubat, sisi lain Ki Joko Bodo pun menjadi hal menarik yang mencuri perhatian publik.

Sisi lain Ki Joko Bodo ini pun merangkum semua hal yang selama ini tidak banyak kita ketahui dari kehidupan sang paranormal di balik layar kaca Tanah Air.

Siapa sih yang tidak mengenal paranormal ternama Tanah Air, Ki Joko Bodo?

Lama tak muncul di layar kaca, pria yang dikenal dengan aktivitas kleniknya ini kini dikabarkan telah bertaubat dan meninggalkan dunia mistik.

Kabar berhijrahnya Ki Joko Bodo ini pertama kali terungkap melalui tayangan Selebrita Pagi di YouTube Trans7 Official pada Minggu (12/5/2019) lalu.

Dalam tayangan tersebut Ki Joko Bodo mengaku telah lama meninggalkan dunia mistik dan tengah mendalami agama islam yang selama ini menjadi keyakinannya.

Keputusan berhijrah Ki Joko Bodo ini pun terlihat dari penampilannya yang tak lagi identik dengan rambut gondrong dan busana serba hitamnya.

Dalam wawancara di acara On The Spot di YouTube Trans7 Official pada (25/4/2018) silam, Ki Joko Bodo pernah mengungkap perjalanan hijrahnya dimulai usai beribadah umrah.

Ki Joko Bodo bercerita bahwa saat bersujud di Tanah Suci ia mengaku merasakan getaran yang sangat kuat dari dalam tubuhnya seolah tersengat listrik.