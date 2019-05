Semakin Mesra Begini Potret Kebersamaan Marshanda dengan Kekasih dan Putrinya Sienna Ameerah

BANGKAPOS.COM--Hubungan Marshanda dengan kekasih barunya, Erico Mihardja terlihat semakin mesra.

Kemesraan keduanya bahkan sering kali menghiasi akun Instagram Marshanda.

Belakngan ini hubungan tersebut terlihat semakin intens.

Mantan istri dari Ben Kasyafani juga tidak segan-segan membagikan momen kebersamaannya dengan kekasih dan putrinya Marshanda, Sienna Ameerah.

Marshanda bersama putrinya (Isntagram Marshanda)

Pantauan bangkapos.com di akun Instagram @marshanda99 ada dua momen foto yang diunggah Mashanda ketika bersama sang putri dan kekasihnya.

Foto pertama Marshanda terlihat sedang jalan bersama sang putri di sebuah pusat pembelanjaan.

Pada foto pertama, Marshanda meletakan kedua tangannya di bahu putrinya. Sedangkan Seinna yang memegang botol minum tampak tersenyum. Sedangkan Erico yang memegang ponsel, mengabadikan pose mereka.

" Like a flower, you need the rain to fall down on you so you can grow and blossom, tulis Marshanda

yang artinya : "Seperti bunga, Anda membutuhkan hujan untuk turun agar Anda bisa tumbuh dan berkembang"