Yuk, Ngabuburit Seru di Kampung Ramadhan

BANGKAPOS.COM--Dalam rangka memeriahkan Ramadhan 1440 H, Grab yang berkolaborasi dengan sebuah brand produksi minuman ternama di Pangkalpinang, Happy Drink & Co, mengadakan sebuah acara yang bertajuk “Kampung Ramadhan”. Kegiatan ini berlokasi di Jalan Merdeka (Sebelum Hotel Puri 56) Pangkalpinang.

Kampung Ramadhan yang berlokasi di Store Happy Drink & Co ini berlangsung setiap hari selama bulan Ramadhan setelah dzuhur sampai berbuka, dan dilanjutkan setelah isya.

Kampung Ramadhan menyediakan tenant yang menjual takjil dan menu berbuka yang diisi oleh Royal Salad, Sang Pisang, Cibar, Mari Makan Canteen, BreeZeya, Mrs Thai Tea & Bakso Aci, Boleh.id serta puluhan tenant yang tergabung dalam komunitas UMKM se-Pangkalpinang.

Selain itu, setiap hari ada event yang berbeda di Kampung Ramadhan, seperti team Stand Up komedi Pangkalpinang yang memecah gelak tawa, juga ada Live Music by Shandya and Friends, art and craft workshop, entrepreneur class, digital marketing class, workshop Photography, Sukulen Class by Herbilya, Garage Sale, Gerakan Infaq Beras, dan masih banyak lagi.

“Kampung Ramadhan ini diadakan sebagai tempat ngabuburit inspiratif bagi warga Pangkalpinang, dimana kita selain bisa membeli Takjil dan menu berbuka, kita juga bisa seru-seruan bersama Stand Up komedi serta sharing ilmu pengetahuan baru yang berbeda-beda setiap harinya melalui aneka workshop dengan Gratis tanpa pungutan biaya hanya di Kampung Ramadhan Grab x Happy Drink & Co ,“ jelas Owner Happy Drink & Co, Ninda.

Aksi Munir dan kawan-kawan Stand Up komedi pangkalpinang berhasil menghibur warga yang datang ke Kampung Ramadhan sore kemarin. Tampak juga driver Grab yang turut menikmati acara setelah mengantarkan penumpang menuju Kampung Ramadhan. Yang menarik adalah, Grab menyediakan booth khusus untuk pengguna Grab dimana kita bisa ikut berbagai games yang berhadiah merchandise juga voucher belanja di tenant Kampung Ramadhan juga di Hypermart.

Khusus untuk pengguna Grab, cukup menunjukkan bukti perjalanan menggunakan Grab menuju Kampung Ramadhan di booth yang disediakan dan ditukar dengan voucher belanja juga aneka merchandise menarik dari Grab.

“Bagi warga yang ingin menggunakan Grab menuju Kampung Ramadhan dan masih bingung di mana lokasi Kampung Ramadhan, cukup ketik tujuan seperadik yaitu “Kampung Ramadhan Grab x Happy Drink & Co” pada aplikasi Grab Anda, jangan lupa pakai kode promo yang sedang berlangsung yang diinfokan di inbox aplikasi masing-masing,” ujar Ulul dari Grab Pangkalpinang.

Yuk Seperadik tunggu apalagi, kita ramai-ramai ngabuburit seru di Kampung Ramadhan. (*)