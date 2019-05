818 ASN Pemprov Babel Naik Pangkat

Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat mengetes sekitar 20 an orang ASN Pemprov Babel yang naik pangkat di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (14/5/2019).

BANGKAPOS.COM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi menyerahkan keputusan kenaikan pangkat periode bagi 818 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Babel, di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (14/5/2019).

Adapun sejumlah pejabat yang naik pangkat yakni Golongan IV sebanyak 49 orang, Golongan III sebanyak 588, Golongan II sebanyak 175, dan Golongan I sebanyak 6 orang.

Sebelum menyerahkan SK ini, Erzaldi mengetes sekitar 20 ASN yang akan naik pangkat. Beberapa tes yang dilakukan ialah tes mengaji dan tes akan tugas dan fungsi di jabatan.

"Coba ayat apa yang ka hapal, ku tes ok. At-Tin ok coba bapak tes ka sambung ayat ok, terus nanti apa yang tugas lah ka lakukan di bidang kedarutan," kata Erzaldi kepada salah satu ASN yang BPBD.

Tak hanya itu, dirinya juga bertanya kepada 20 orang ASN yang dipanggil ini tentang tugas yang diemban.

"Berapa total jalan provinsi kalau ka di bina marga, terus apa kurang jalan kita," tanya Erzaldi pada Raymond yang merupakan ASN di PUPR.

(Bangka Pos/Krisyanidayati)