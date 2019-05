Video Pembalap MotoGP Marc Marquez Bikin Ricuh Pertandingan Liga Jerman

BANGKAPOS.COM - Pembalap MotoGP asal Spanyol, Marc Marquez, memanfaatkan waktu libur balapan untuk datang dan menyapa penggemarnya di Leipzig, Jerman.

Pembalap tim Repsol Honda itu hadir pada pertandingan Liga Jerman pekan ke-33 antara RB Leipzig dan FC Bayern Muenchen di Stadion Red Bull, Leipzig.

Kehadiran pembalap juara bertahan MotoGP tersebut menjadi hiburan sendiri bagi para suporter bola.

Apalagi, Marquez juga sempat melakukan demonstrasi mengendarai motor di hadapan 43.000 suporter.

"Ini pertama kali saya melakukan demonstrasi di stadion di Jerman jelang pertandingan penting," kata pembalap berusia 26 tahun itu.

Laga antara Muenchen dan Leipzig berakhir imbang 0-0.

Artinya, titel juara Liga Jerman musim 2018-2019 akan ditentukan pada pekan depan.

Marquez datang ke Jerman dua bulan sebelum balapan MotoGP di Sirkuit Sachsenring, awal Juli mendatang.

"Sekarang, saya menunggu balapan di Sachsenring pada awal Juli nanti.

Sirkuit tersebut merupakan salah satu yang tersulit di MotoGP, tetapi atmosfernya luar biasa," ucap Marquez.

Marc Marquez saat ini masih menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2019 dengan 70 poin.

Berikut video lengkapnya: