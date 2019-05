Daging Ayam Potong di Pasar Induk Pangkalpinang Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per Kg

BANGKAPOS COM -- Memasuki hari ke-10 puasa Ramadan, harga daging ayam potong yang dijual para pedagang di Pasar Kemangi kawasan pasar induk Pangkalpinang masih stabil di kisaran Rp 30.000 per kg untuk ayam bulat. Sedangkan daging ayam bersih Rp 34.000-35.000 per kg.

"Harga ayam potong saat ini masih stabil Rp 30.000 per kg untuk ayam bulat atau utuh, sedangkan untuk daging ayam bersih Rp 34.000 per kg untuk pembeli langganan, sedangkan pembeli masyarakat Rp 35.000 per kg," kata Amri, pedagang daging ayam di Pasar Kemangi, Rabu (15/05/2019).

Diungkapkannya, untuk harga ayam potong ini tergantung harga dari pasokannya.

"Kalau pasokan sedang murah pedagang juga menjualnya murah, kalau pasokan sedikit dan mahal maka kita juga menjualnya mahal," ujar Amri.

Diakuinya saat ini permintaan daging ayam potong masih biasa-biasa saja, belum ada lonjakan. Bahkan permintaan cenderung sepi.

"Untungnya kita sudah memiliki para pelanggan dari warung-warung makan, sehingga kita sudah bisa memperkirakan kebutuhan stok per harinya," tukasnya.

Diakuinya, Kalau hanya mengharapkan pembeli dari masyarakat umum cenderung sepi karena masih banyak warga yang enggan masuk berbelanja ke dalam Pasar Kemangi.

"Kalau di pasar pagi disana semua barang lengkap dalam satu pasar, tapi kalau di pasar induk ini mereka mau beli ikan, sayur letaknya terpisah dengan ayam sehingga banyak warga masih enggan datang berbelanja," imbuhnya.

(Bangka Pos/Edwardi)