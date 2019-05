Dikomentari Jelek, Prilly Latuconsina Curhat soal Akun Bodong Sebut Merasa Lelah dan Tidak Damai

BANGKAPOS.COM--Menjadi seorang artis tentunya akan mendapat perhatian khusus dan sorotan masyarakat banyak, baik mengenai penampilan maupun perilakunya.

Hal itulah tentunya yang dirasakan oleh artis muda, Prilly Latuconsina.

Segala hal baik tentang kehidupan pribadinya maupun asmara juga akan menjadi perhatian publik.

Namun dibalik kesuksesannya sebagai publik figur, ternyata Prilly Latuconsina juga Jengah karena diusik oleh akun-akun bodong yang mengomentari kejelekan dirinya.

Prilly pun menyampaikan unek-uneknya dirinya merasa terusik dan lelah akan keberadaan akun bodong di InstaStorynya.

Berikut pengakuan Prilly yang ditulis di Isntastorynya.

"Here we go again..Akun bodong dengan segala komentarnya...Why can't my life just be peaceful? Why does someone always have to destroy it? I'm just tired :)" tulis Prilly Latuconsina.

Keluhan Prilly Latuconsina akan keberadaan akun Bodong (Instagram Prillylatuconsina96)

Keluhan akan keberadaan akun bodong ini diakui Prilly membuat dirinya tidak damai dan lelah

" Mengapa hidupku tidak damai saja? Mengapa seseorang selalu harus menghancurkannya? Saya hanya lelah," tulisnya