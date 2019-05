Penampilan Nino Mantan Anak Punk Buat Ustadz Zacky Mirza Menangis, Punya Suara Mirip Almarhum Uje

BANGKAPOS.COM -Ajang pencarian bakat 'Voice of Ramadan The Next Sabyan' menampilkan peserta bernama Nino.

Nino yang merupakan mantan anak punk ini memiliki suara indah yang mirip dengan Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori atau yang kerap disapa Uje.

Hal tersebut membuat juri, Ustaz Zacky Mirza, teringat sosok sahabatnya semasa hidup.

Penampilan Nino diunggah melalui kanal YouTube officialgtvid, Sabtu (11/5/2019).

Dalam penampilannya, Nino menyanyikan lagu 'Ya Rabbana' yang dipopulerkan oleh penyanyi religi Opick dan pernah juga dinyanyikan oleh Uje.

Penampilan Nino menyanyi lagu 'Ya Rabbana' yang disebut mirip Uje. (YouTube officialgtvid)

Setelah penampilannya yang memukau, Melly Goeslaw sebagai juri merasa penasaran dengan masa lalu Nino sebagai anak punk.

Nino pun bercerita saat masih kecil ia ingin menjadi pendakwah dan memutuskan masuk ke pesantren untuk satu bulan.

Belum sampai sebulan di sana, Nino sudah dipanggil untuk pulang lantaran ayahnya meninggal dunia.

Kemudian Nino terpuruk lantaran ia begitu mencintai sosok ayahnya dan merantau ke Jakarta.