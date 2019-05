Ambisi Ducati Ingin Rebut Titel Juara Dunia MotoGP Musim Ini

BANGKAPOS.COM - Ambisi Ducati untuk bisa merebut titel juara dunia MotoGP musim ini memang bukan isapan jempol belaka.

Meskipun secara umum performa Ducati musim ini memang belum terlampau gemilang di empat ronde MotoGP yang sudah berjalan.

Praktis Ducati lewat Andrea Dovizioso berhasil meraih sekali menang, sekali finis 3 dan dua kali finis 4.

Memang belum stabil penampilan Ducati musim ini.

Namun begitu, ambisi untuk bisa jadi juara dunia tetap menggelora di tim Mission Winnow Ducati itu.

Gak tanggung-tanggung, MotoGP ronde 5 di sirkuit Le Mans Prancis baru juga dimulai akhir pekan ini, (17-19/2019).

Eh, ternyata Ducati dah melakukan persiapan serius buat menghadapi MotoGP ronde 6 di sirkuit Mugello, Italia.

Test rider tim Ducati pabrikan, Michele Pirro, didaulat melakukan uji coba sekaligus mendapatkan setting terbaik untuk Desmosedici GP19 di sirkuit Mugello, Italia.

Padahal MotoGP Italia di sirkuit Mugello baru digelar (2/6/2019) mendatang.

Bukan tanpa alasan Ducati curi start melakukan uji coba di Mugello.

Hitung-hitung pasang strategi buat tampil bagus dan menjaga gengsi Ducati tampil di kampung halaman sendiri, Italia.

Ducati melakukan tes di sirkuit Mugello seperti terlihat dari video yang diunggah di Instagram akun @michelepirro51.

"Test day," begitu cuit Michele Pirro, (14/5/2019).

Ducati mengerahkan semua kemampuannya demi mewujudkan ambisi menjadi juara dunia MotoGP musim ini.

Simak video test rider tim Ducati pabrikan, menguji coba motor MotoGP Ducati di sirkuit Mugello berikut.