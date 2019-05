Ini 5 Destinasi Wisata di Dunia yang Paling Dicari Para Traveler Buat Liburan

BANGKAPOS.COM - Daftar destinasi wisata di dunia yang paling dicari oleh para traveler untuk menikmati momen liburan.

Perusahaan TravelSupermarket asal Inggris telah mengumpulkan berbagai data dengan bantuan dari Google untuk membuat daftar tersebut.

Penelitian mereka bertajuk 'Where The World Wants To Go On Holiday', menunjukkan peta negara mana yang paling dicari seluruh dunia.



Destinasi ini menjadi tujuan utama seseorang untuk menikmati kesempatan liburan bersama teman-teman, keluarga, atau sendirian.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, negara Italia menjadi negara yang masuk urutan pertama destinasi yang paling dicari di dunia.

Berdasarkan data, tidak mengherankan jika Italia menjadi daftar destinasi puncak untuk liburan.

Colosseum di Roma, Italia (travelsupermarket.com)

Banyak tempat wisata menarik dan digemari traveler di Italia, salah satunya Bel Paese.

Di Bel Paese ini wisatawan bisa menikmati kota-kota seni dengan pemandangan yang indah.

Destinasi berikutnya yang masuk dalam daftar nomor dua adalah Spanyol.

Spanyol (travelsupermarket.com)

Sementara itu, pada posisi ketiga ditempati oleh negara Australia.