Klasemen Liga 1 2019, Dua Tim Promosi Tempati Papan Atas

BANGKAPOS.COM - Klasemen Liga 1 2019 per Kamis (16/5/2019) malam dapat disimak dalam berita ini.

Tiga laga tersaji pada Kamis malam, yang main dalam waktu bersamaan, yakni Bali United vs Persebaya, PSIS vs Kalteng Putra, dan Borneo FC vs Bhayangkara FC.

Sehari sebelumnya, tim promosi Liga 1 2019, PSS Sleman berhasil menundukkan Arema FC dengan skor 3-1.

Sesama tim promosi dari Liga 2 2018, Kalteng Putra juga meraih hasil positif di pekan pertama Liga 1 2019.

Bertandang ke Magelang, Kalteng Putra sukses mengalahkan PSIS dengan skor 1-2.

Gol kemenangan Kalteng Putra dicetak oleh Yohanes Pahabol (26') dan Rafael de Jesus Bonfim (41').

Sementara gol balasan PSIS dicetak oleh Septian David Maulana pada menit ke-20.

Kemenangan ini mengantarkan Kalteng Putra ke klasemen papan atas Liga 1 2019 dengan menempati posisi 3.

Beda nasib dengan Kalteng Putra yang menang saat melakoni laga tandang, Persebaya harus mengakui keunggulan tim tuan rumah, Bali United dengan skor 2-1.

Persebaya tertinggal lebih dahulu lewat gol IIlija Spasojevic pada menit ke-15.