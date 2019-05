Istri Bule Nur Khamid Tak Kembali dari Inggris, Kini Polly Alexandria Tutup Akun Instagramnya

BANGKAPOS.COM - Curhat Nur Khamid atas perpisahannya dengan bule cantik Polly Alexandria itu diunggah dalam akun instagramnya pada 18 Desember 2018 silam.

Nur Khamid, pria asl Muntilan, Jawa Tengah sempat mencurahkan isi hatinya beberapa hari sebelum ditinggal sang istri, bule cantik Polly Alexandria Robinson pulang ke Inggris pada Desember 2019 silam.

Saat itu Nur Khamid mengunggah fotonya bersama Polly Alexandria dan kedua orangtuanya.

Pria yang diketahui memiliki sebuah restoran di wilayah Seminyak, Bali ini menyinggung tentang cinta dan kehidupan.

Dia mengakui setiap manusia yang hidup memiliki masalha mereka sendiri.

Tetapi dia percaya bahwa selalu ada solusi dari masalah tersebut.

Nur Khamid tidak menjelaskan apa masalah yang tengah dihadapinya.

Meski begitu, dia selalu mengucapkan terimakasih kepada tuhan, orangtua, dan orang-orang terdekat yang telah memberikan restu kepadanya dan Polly.

Berikut tulisan lengkap Nur Khamid yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

“Where there is a love, there is a life”

Every single human that is alive has their own problem, but believe that there is always solution for that.