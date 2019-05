Ooo Ayu Ting Ting Ketahuan Posting Foto Orang Diakun Intagramnya, Setelah Ditegur Langsung Dihapus

BANGKAPOS.COM-- Pedandut Ayu Ting Ting kembali menuai sorotan setelah postingan di akun instagramnya ternyata ketahuan mencomot foto milik orang lain.

Pada foto tersebut, tampak kaki jenjang seorang wanita mengenakan high heels berwarna fuschia.

Perempuan dalam foto tersebut juga menenteng sebuah tas bermerk dengan warna senada dengan high heels yang dikenakannya.

Lewat keterangan fotonya, Ayu Ting Ting seolah memberitahukan kalau foto tersebut diambil saat dirinya liburan di Turki.

Namun ternyata foto yang diunggah Ayu Ting Ting ini milik orang lain yakni seorang selebgram asal Ukraina.

Pemilik akun Instagram @panthere_instyle pun menegur Ayu.

Si pemilik akun menegur Ayu melalui kolom komentar di postingan tersebut.

Pemilik akun meminta Ayu untuk tak mengaku-ngaku kalau foto tersebut adalah miliknya.

Ditegur oleh si pemilik foto, Ayu pun mengambil tindakan.

Pelantun lagu Alamat Palsu ini akhirnya menghapus foto yang baru diunggahnya.

Si pemilik foto sekaligus akun Instagram @panthere_instyle pun mengunggah sebuah postingan di Instagram story-nya.

Pemilik akun tersebut tampak memberitahukan kepada followers-nya kalau Ayu sudah menghapus foto miliknya yang diakui oleh mantan istri Enji ini.

Selebgram asal Ukraina ini juga berterima kasih pada para followers yang sudah memberikan support.

(Instagram story @panthere_instyle)

"SHE FINALLY REMOVED MY PICTURE FROM HER ACCOUNT. THANK YOU EVERYONE FOR YOU SUPPORT!"

Tak hanya itu, sebelumnya si pemilik akun juga sudah memperingatkan Ayu melalui sebuah postingan di Instagram story-nya.

Si pemilik akun @panthere_instyle ini mengungkapkan rasa herannya ketika mengetahui foto miliknya dicomot Ayu.

Dia mengungkapkan rasa heran bagaimana seorang pemilik akun Instagram dengan 32 juta followers mengunggah foto milik orang lain yang diakuinya.

(Instagram story @panthere_instyle)

"when an account with 32 mm followers uses your pic as her own @ayutingting92."

Setelah ditegur oleh si pemilik akun dan juga para netizen, Ayu akhirnya menghapus foto tersebut.

Si pemilik foto pun juga sudah mengumumkan dalam Instagram story-nya. (TribunStyle.com/Ninda)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Bagikan Postingan Saat di Turki, Ayu Ting Ting Ketahuan Comot Foto Orang, Ini yang Dilakukannya