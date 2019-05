VIDEO : Fans Haruka Eks JKT 48 Tak Terima Lihat Idolanya Kena Prank di Acara Pesbukers

BANGKAPOS.COM -- Aksi prank yang membuat Haruka Eks JKT48 menangis di acara Pesbukers mendadak viral..

Pasca banyak fans dari gadis Jepang ini tak terima idolanya mendapatkan prank tersebut.

Fans Haruka Eks JKT 48 meminta sang idola untuk tidak lagi ikut bermain dalam program Pesbukers tersebut.

Namun baru-baru ini, Haruka Eks JKT 48 membagikan postingan terbarunya pasca kejadian itu.

Haruka memposting foto dirinya yang menggambarkan tanda love dengan kedua tanggannya.

Memakai balutan sweater merah, Haruka Eks JKT 48 terlihat tersenyum manis.

"Thank you for today #indonesia #jakarta #japan," tulis Haruka pada keterangan foto.

Haruka memposting foto dirinya yang menggambarkan tanda love dengan kedua tanggannya.

Memakai balutan sweater merah, Haruka Eks JKT 48 terlihat tersenyum manis.

"Thank you for today #indonesia #jakarta #japan," tulis Haruka pada keterangan foto.

Banyak warganet yang memberikan komentar begini di foto Haruka Eks JKT 48

muhammadaji802 Nggak usah mau ikut acara sampah, prank kok segitunya. Nggak tega gua liat haruka

kepin.404Kaga usah ikut acara sampah antv lagi, masih banyak tv yang kontennya lebih berfaedah

endie_ag.92 prank tdi bahaya haruka, kyknya manager haruka hrus pinter" nyariin kerjaan haruka yg tontonan menghibur dan ada edukasinya... gk kyk itu tdi, ak tdi kepkasa nonton krna ada km