Ayu Ting-Ting Ketahuan Comot Foto Orang Saat Liburan di Turki, Pemilik Asli Beri Teguran Keras! 

BANGKAPOS.COM – Nama pedangdut Ayu Ting-Ting kerap ramai diberitakan lantaran isu yang banyak beredar mengenai dirinya.

Kali ini, ibu satu anak tersebut ketahuan mengambil foto orang lain di akun instagramnya dan mendapat peringatan keras dari sang pemilik foto.

Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting seolah mengaku jika foto itu diabadikan saat dirinya berlibur ke Turki bulan April 2019 lalu.

Terlihat dalam foto yang dicomot Ayu Ting Ting tersebut, tampak seorang perempuan sedang menenteng tas branded berwarna pink fuschia.

Perempuan yang hanya terlihat tangan dan bagian sepatunya itu juga tampak mengenakan sepatu stiletto berwarna senada dengan tas yang ditentengnya.

Ayu lantas melengkapi foto tersebut dengan caption singkat.

(instagram) /Unggahan Ayu Ting Ting diprotes.

"#throwback when in Turkey. Makasih sudah menyempurnakan penampilanku. Sukses terus yah," tulisnya menyertai foto tersebut.

Seorang netter pemilik akun @panthere_instyle lantas menyebut bahwa foto yang digunakan Ayu Ting Ting adalah fotonya.

Menggunakan bahasa Inggris, akun tersebut memprotes Ayu karena menggunakan fotonya tanpa izin.

"Excuse me this is my picture. Please don’t use it as yours" (Permisi, ini adalah potret saya. Tolong jangan gunakan itu sebagai milikmu)," tulis akun @panthere_instyle.

Pemilik akun tersebut mengaku sudah melaporkan Ayu Ting Ting pada Instagram.