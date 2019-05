Benarkah Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Jadian? Wirang Birawa Singgung Hal Ini : Tunggu Tanggal Saja

BANGKAPOS.COM -Setelah singgung soal tanggal jadian Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, paranormal selebritis Wirang Birawa kembali menyebut soal hari bahagia.

Hal tersebut dikatakan Wirang Birawa seraya mengunggah potret kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan.

Sebelumnya, Wirang Birawa sempat menyinggung soal tanggal jadian Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting dalam kolom komentar instagram Desainer pria kelahiran 31 Desember 1981.

Ivan Gunawan kala itu mengunggah potret kebersamannya dengan Ayu Ting Ting yang tengah memperlihatkan senyum semringah.

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting (Instagram Ivan Gunawan/ Instagram Ayu Ting Ting)

Unggahan tersebut dilengkapi Ivan Gunawan dengan keterangan foto.

Ivan Gunawan menyinggung soal seseorang yang bangga dengan pasangannya masing-masing.

Kalimat tersebut dituliskan Ivan Gunawan menggunakan Bahasa Inggris.

"Be with someone who is proud to have you, and still stand by your side no matter what," tulis Ivan Gunawan dalam keterangan fotonya, Minggu (25/3/2019).

Jika di artikan kurang lebih seperti ini.