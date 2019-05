Denny Darko Terawang Nasib Rumah Tangga Syahrini-Reino Barack, Bahagia Tapi Ada yang Terhempas

BANGKAPOS.COM -Peramal Denny Darko memberikan tanda-tanda yang akan terjadi dalam biduk rumah tangga penyanyi Syahrini dan Reino Barack setelah 2 bulan menikah.

Denny Darko menyebut bahwa Syahrini akan kehilangan harta benda di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020.

Hal tersebut dikatakan Denny Darko berdasarkan terawangannya menggunakan media kartu tarot.

Denny Darko lantas membuka kartu pertamanya untuk rumah tangga Syahrini dan Reino Barack.

Kartu pertama untuk Syahrini dan Reino Barack adalah the five of pentacles.

Syahrini dan Reino Barack (Kolase TribunJakarta.com/Kompas/Instagram Syahrini)

"Menunjukkan seseorang yang kehilangan sesuatu secara harta benda, sesuatu yang seharusnya bisa didapatkan tidak jadi didapatkan," jelas Denny Darko dilansir TribunJakarta.com dari kanal YouTubenya, Sabtu (18/5/2019).

"Urung diperoleh, terhempas kalau kata Incess," sambungnya.

"Ini akan terjadi di akhir tahun ini, dan terus hingga awal tahun depan," lanjut peramal asal Tulungagung itu.

Meski begitu, hal tersebut tak akan menjadi masalah bagi istri Reino Barack itu.