Hasil Rapat Baznas, Inilah Besaran Zakat Fitrah di Bangka Barat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bangka Barat dan Kantor Wilayah Kemenag Bangka Barat sepakat menetapkan zakat untuk di Kabupaten Bangka Barat, Selasa (16/5/2019) di Aula Kanwil Kemenag Babar.

Hadir dalam rapat penetapan besaran zakat di Bangka Barat yakni Kepala Kanwil Kemenag Babel, Kepala Baznas Babar, Wakil Ketua MUI Babar, Perwakilan DPD Muhammadiyah Babar, Disperindag Babar dan KUA se-Bangka Barat.

Kepala Kanwil Kemenag Babar, H. Syarifuddin mengatakan penetapan zakat sudah disepakati bersama.

Penetapan besaran zakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Hari ini besaran zakat sudah kita sepakati bersama. Semuanya kita sepakati berdasarkan rata-rata kebutuhan masyarakat saat ini," kata Syarifuddin.

Untuk zakat fitrah besarannya 2,5 kg per jiwa dengan asumsi beras yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Jika dinilai dengan uang Rp 32.000 per jiwa.

Sedangkan untuk fidyah atau pengganti puasa sebesar Rp 20.000 per hari.

"Untuk zakat fitrah ini mengalami penurunan dibandingkam tahun lalu. Sekarang untuk zakat fitrah senilai Rp 32.000 per jiwa, kalau tahun lalu Rp 35.000 per jiwa. Fidyah tidak ada perubahan, sama dengan tahun kemarin," kata Syaifuddin.

Sedangkan untuk zakat mall (zakat harta) dan zakat profesi mengikuti hasil rapat bersama Baznas di Propinsi Babel beberapa waktu lalu.

Ketua Baznas Babar, H. Sobri Murod mengatakan untuk zakat mall dan profesi sudah disepakati berdasarkan rapat bersama Baznas se-Babel.

"Jadi untuk zakat mall kita sepakati sesuai dengan yang sudah kit sepakati bersama," kata Sobri Murod.

Berdasarkan kesepakatan nisab 85 gram emas seharga Rp 49.282.000. Bila harta atau emas yang disimpan selama 1 tahun sudah bernilai sebesar itu maka wajib untuk mengeluarkan zakat mallnya 2,5 persen.

Kemudian untuk zakat profesi bila penghasilan seseoranh Rp 49.282.000 per tahun atau penghasilan per bulan Rp 4.107.000 maka juga harus mengeluarkan zakat 2,5 persen atau sebesar Rp 102.675 per bulan. ( Bangka Pos / Hendra).